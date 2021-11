Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu a atras atenția cu cele mai recente declarații facute despre trecutul ei. Criticul de moda s-a pozat in metroul din București și așa a dezvaluit unde a copilarit. Iulia Albu a aparut la „Asia Express” , a facut echipa cu Eliza și Cosmin Natanticu pe „Drumul Imparaților”. Pe parcursul probelor,…

- Shift și Connect-R au fost concurenți in aventura Asia Express, insa drumul lor s-a incheiat in competiție, aceștia fiind cea de-a doua echipa care a parasit concursul. Cei doi foști concurenți au fost impacați cu ideea, iar recent, Shift a facut o serie de declarații exclusive la Antena Stars despre…

- Eliza și Cosmin Natanticu formeaza una dintre cele mai sudate echipe din Asia Express, dar bineințeles, și din viața reala, asta pentru ca cei doi sunt impreuna de mai bine de zece ani. Astfel, invitata in platoul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, Lizi, soția lui Cosmin Natanticu, a facut…

- Duminica seara, de la 20:00, pe Antena 1, cele șașe echipe ramase in cursa celui mai dur reality-show, Asia Express – Drumul Imparaților, vor ajunge in Georgia, a doua țara de pe traseul sezonului 4. O noua țara inseamna pentru concurenți o noua etapa in care vor fi nevoiți sa se descurce in aceleași…

- Competiția este una apriga pe Drumul Imparaților. Cele șase echipe care lupta pentru a doua Imunitate din etapa 5 a reality show-ului au apelat la toate "armele" pentru a ajunge primii la Irina Fodor. In cursa spre urmatoarea proba, Zarug a fost scos din sarite de gestul lui Cosmin Natanticu.

- Competiția este din ce in ce mai dificila pentru Zarug și Lorelei Bratu. Cei doi concurenți au inceput sa se abata de la reguli pe Drumul Imparaților, spre dezamagirea prezentatoarei emisiunii. Irina Fodor i-a mai atenționat pe cei doi concurenți și in ediția trecuta, insa se pare ca Lorelei și Zarug…

- Cuza și Emy de la Noaptea Tarziu sunt una dintre echipele dornice de aventura din cursa sezonului 4 Asia Express, show ce are premiera pe 18 septembrie, de la 20:00, pe Antena 1. Energici și extrem de entuziaști, cei doi prieteni au intrat in competiție cu o mentalitate de invingatori. Insa nenumaratele…