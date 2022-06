Stiri pe aceeasi tema

- Emi și Cuza au interpretat Florin Salam, cu celebra melodie "Pale Tute Te Merau". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a șaptea ediție a sezonului 17. Damian Draghici, moment incendiar pe scena Te cunosc de undeva!, alaturi de Emi si Cuza „Ii luam cu noi…

- Ana și Monica Odagiu au interpretat trupa T.A.T.U, cu celebra melodie “All The Things She Said”. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a treia ediție a sezonului 17.

- Juriul de la Te Cunosc de Undeva a avut parte de transformari incredibil de bune in cadrul celei de a doua ediții a ravnitulul show TV, insa cand Emi și Cuza au intrat pe scena pentru a-și susține momentul, jurații au ramas fara cuvinte. Iata cum s-au descurcat cei doi in rolul trupei Rednex!

- Pentru Emi e prima oara cand vine la te cunosc de undeva, insa Cuza a mai fost prezent intr-un sezon, dar cei doi acum fac echipa in cadrul show-ului de la Antena 1. Prima transformare a celor doi a fost in Connect-R și Smiley, iar Andreea Balan a ramas impresionata de momentul lor.

- A inceput al 17-lea sezon de la Te cunosc de undeva. Primii concurenți care și-au facut apriția pe scena transformarilor sunt Ilona Brezoianu și Florin Ristei care au intrat in pielea Loredanei Groza și a trupei Zdob și Zdub.