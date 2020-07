Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, fost ministru de Finante, il ia peste picior pe actualul ministru al Finanțelor dupa ce mii de romani care au fost in somaj tehnic in ultima perioada au ramas fara asigurare medicala. „INCREDIBIL REVOLTATOR, scrie Eugen Teodorovici. Romanii afectați de criza pandemica primesc o noua…

- Nick Cordero, actor cunoscut pentru roluri jucate in piese pe Broadway, a murit din cauza complicatiilor cauazate de COVID-19 la 41 de ani. Barbatul era de 95 de zile internat in spital. Un picior ii fusese amputat din cauza unui cheag de sange care i-a blocat circulatia, o complicatie periculoasa a…

- Nick Cordero, un actor canadian cunoscut pe Broadway, a murit din cauza coronavirusului la varsta de 41 de ani. Anunțul a fost facut de soția lui, Amanda Kloots. Actorul a luptat 95 de zile cu virusul, din cauza caruia a pierdut un picior. „Dumnezeu are acum inca un inger”, a scris Amanda Kloots, duminica…

- Se trata de o simpla raceala si nu credea in existenta noului tip de coronavirus. Este vorba de Ioan Birladeanu, preotul bisericii din satul Varvareuca, raionul Floresti, care sambata trecuta s-a stins din viata din cauza COVID-19.

- Un studiu realizat de o echipa de romani pentru Business Directory LTD arata ca posibilitațile de vanzare ale producatorilor locali și micilor intreprinzatori din Romania s-au diminuat cu pana la 70% in timpul restricțiilor impuse de epidemia de coronavirus, principalul motiv fiind acela ca in momentul…

- La fiecare 20 de secunde, o persoana cu diabet ramane fara un picior. La nivel mondial zilnic se fac peste 4300 de amputatii ale membrelor inferioare din cauza diabetului. In Romania, aproape in fiecare ora are loc o amputatie in randul persoanelor cu diabet. Iar studiile arata ca in urma unei amputatii…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, s-a dezlanțuit dupa ce ministrul Florin Cițu a anunțat ca site-ul destinat salvarii afacerilor IMM a fost atacat.Citește și: Scene BARBARE intr-o comunitate de romi: un luptator SAS a fost ATACAT cu un topor de un barbat "Ma demasc. Eu cu domnul Tariceanu…