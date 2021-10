Stiri pe aceeasi tema

- Cele opt echipe au avut parte de inca o proba care le-a testat rabdarea. Concurenții au fost nevoiți sa scrie pe apa "Asia Express", iar reacțiile acide și nervii "intinși" pana la maxim nu au intarziat sa apara.

- Concurenții au plecat mai hotarați ca niciodata sa caștige proba de Imunitate din ediția 11 Asia Express - Drumul Impraților, insa au avut parte de o surpriza care le-a pus rabdarea la incercare.

- Ziua de bilanț a etapei a doua va pune trei echipe pe drum pentru a-și pastra locul in cursa. La finalul probelor din cursa pentru ultima șansa, difuzata diseara, de la 20:30, pe Antena 1, o echipa va risca...

- Ziua de bilanț a etapei a doua va pune trei echipe pe drum pentru a-și pastra locul in cursa. La finalul probelor din cursa pentru ultima șansa, difuzata diseara, de la 20:30, pe Antena 1, o echipa va risca eliminarea, iar soarta sa va sta doar in culoarea diamantului ascuns in cutia securizata.

- Problemele de sanatate nu ii mai dau pace lui Connect-R pe Drumul Imparaților. Concurentul a avut parte de o criza de spondiloza cervicala in cea de-a doua ediție a emisiunii, insa pare ca starea lui de sanatate incepe sa se inrautațeasca.

- Trei echipe au plecat in Cursa pentru Ultima Șansa. Irina Fodor le-a anunțat concurenților prima proba, mai devreme decat cei șase ar fi crezut. Cand au auzit ca trebuie sa plateasca cu sudoare și sange, Cuza și Emi s-au panicat și au știut ca ceea ce urmeaza va fi groaznic.

- Primul Joc de Amuleta le-a adus o prima victorie familiei Natanticu, dar razboiul de pe Drumul Imparaților abia a inceput. Echipele se pornesc din nou pe traseu, la orizont li se arata o misiune cu implicații lingvistice.

- Gina Pistol, in varsta de 40 de ani a devenit pentru prima oara mam[, in primavara acestui an, c

d a venit pe lume micu’a Josephine. De atunci, viața ei și a lui Smiley s-a schimbat total. Vedeta a fost nevoieta sa se retraga de la cele doua emisiuni pe care le prezenta la Antena 1, „Asia Express”…