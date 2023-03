Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion se mandrește cu fiica sa, iar de curand, Ianca s-a lasat pe mana hairstylist-ului și-a surprins fanii cu un nou look. Tanara a postat cateva imagini și este tare incantata de rezultat.

- Celia este adepta schimbarilor de look chiar dupa o lunga perioada de timp. Cantareața a decis sa-și schimbe culoarea parului, astfel ca s-a lasat pe mana specialiștilor și dupa o vizita in salonul de infrumusețare a ajuns la culoarea mult dorita. Iata cum arata acum Celia!

- Cristina Belciu se numara printre cele mai frumoase romance, avand și un public numeros pe rețelele de socializare. Fiind considerata și Monica Bellucci de Romania, ea și-a facut o schimbare de look, odata cu venirea primaverii.

- Roxana Ciuhulescu a facut o schimbare de look in acest weekend. Prezentatoarea s-a lasat pe mainile unui , iar rezultatul este pe gustul sau. Ea a optat pentru cateva șuvițe și bucle, iar chipul ii este pus in evidența.

- Oana Moșneagu a trecut printr-o schimbare neașteptata de look. Fanii au ramas surprinși de alegerea pe care a facut-o actrița in ceea ce privește noua ei coafura. Hai sa vezi cum arata acum iubita lui Vlad Gherman.

- Shakira, agresata de mama lui Gerard Pique Presa din Spania a publicat un filmuleț in care artista este pusa la punct de „soacra”. Nu este clar cand a fost inregistrat momentul și nici care a fost motivul disputei. Shakira, agresata de mama lui Gerard Pique? Pana acum șapte sau opt luni nu existau decat…

- Simona Halep a lasat masca pe toata lumea. Aparitie absolut incredibila a romancei in plin scandal de dopaj. Fanii campioanei noastre au fost socati. Vezi AICI imaginile virale ale inceputului de an cu Simona Halep... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…