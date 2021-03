Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat ca anul acesta va exista in Parlament o lege care va reglementa salarizarea din sectorul public si ca, cel mai probabil, aceasta va fi aplicata de anul viitor. Barna este de parere ca sporurile ar trebui incluse in salarii, transmite News.ro. ”Anul acesta va fi o lege…

- Anul acesta nimeni nu este dat afara, toata lumea iși primește sporurile și aceleași salarii ca in 2020, spune premierul Florin Cițu, ca reacție la amenințarile sindicatelor ca vor prelungi programul de proteste. „In 2020, cand toata economia trecea prin cea mai mare criza din ultima suta de ani, cand…

- Premierul Florin Cițu spune ca nu vor fi dați afara angajați din sectorul public anul acesta și nici nu le vor scadea salariile. Este raspunsul dat sindicaliștilor care protesteaza in aceste zile din cauza inghețarii salariilor și eliminarii unor beneficii.

- Dragostea plutește in aer, iar frumoasa vedeta simte asta pe pielea ei. Lili Sandu și soțul ei sunt un cuplu model. Cum se comporta cei doi in public. Paparazzi impact.ro i-au surprins in niste ipostaze surpriza. Puțini oameni fac asta. Lili Sandu și soțul ei, un cuplu model Lili Sandu este in culmea…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, i-a indemnat miercuri pe romani sa se vaccineze anti-COVID in numar cat mai mare, deoarece de acest lucru depinde "revenirea la normalitate". "Cu cat ne vom vaccina mai multi, cu atat va fi mai aproape ziua cand vom reveni cu totii la normalitate. Ca ministru…

- Președintele ales, Joe Biden a susținut un discurs, marți seara, in care ii cere președintelui in funcție Donald Trump sa iasa public și sa le ceara susținatorilor sa puna capat haousului.