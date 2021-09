Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza mare dupa ce emisiunea Survivor a luat sfarșit. O fosta concurenta s-a casatorit și este in culmea fericirii! Casatorie in secret in showbiz O fosta Faimoasa a anunțat ca s-a maritat. Se pare ca timpul petrecut in Republica Domincana i-a prins de minune vedetei noastre. La doar cateva luni…

- A fost noaptea festivalurilor si a distractiei. 75 de mii de tineri din peste o suta de tari au umplut Cluj Arena la Untold, cel mai mare festival de muzica din Romania. In Capitala s-a dansat pana dimineata la Saga, alternativa Untold pentru bucuresteni. Nu toata lumea s-a bucurat de festivalul din…

- „Cerere in casatorie” de A.P. Cehov, regia Victor Olahuț, o comedie de succes care s-a jucat de peste 200 de ori pe scenele din toata țara, poate fi vazuta la Zalau, miercuri de la ora 20 la Curtea Artiștilor. Spectacolul a fost invitat in numeroase festivaluri de teatru, unde a fost premiat și nominalizat,…

- Moment emotionant in centrul Iasului. Intr-un cadru de poveste, la Restaurantul Veranda din Iași, un tanar a cerut-o in casatorie pe partenera sa. Tanara nu a banuit nicio clipa ca iubitul sau avea sa ii pregateasca unul dintre cele mai frumoase surprize. Cei doi se bucurau de atmosfera relaxanta a…

- Recent, Dani Mocanu a fost acuzat pe rețelele de socializare ca ar fi furat un portofel. Cel care a facut aceasta destainuire publica este chiar unul dintre fanii manelistului, care-l apreciaza pentru muzica sa. Așadar, drept raspuns, ”Regele manelelor” a avut o reacție total neașteptata in fața acuzației,…

- De-a lungul vieții sale, Mihai Onila a avut parte de momente destul de dificile și se pare ca doar dragostea a fost ”medicamentul” care l-a pus din nou pe picioare. Așadar, se anunța o nunta mare in lumea showbiz-ului romanesc, iar Mihai Onila și-a cerut in casatorie partenera de viața, dupa ce a trecut…

- Un cuplu din Ramnicu Sarit a trait la maxima intensitate primii pasi spre casnicie. Acestia au fost opriti in trafic si, ulterior, soferul a fost incatusat. Totul, spre uimirea tinerei din masina care nu banuia deznodamantul actiunii.

- Rusia a anuntat, marti, ca a testat cu succes noul sau sistem de aparare antiaeriana S-500, Moscova accelerând în ultimii ani dezvoltarea de noi arme pe fondul tensiunilor cu Occidentul, scrie AFP, potrivit News.ro."Noul sistem S-500 a efectuat exercitii de tragere asupra unei tinte…