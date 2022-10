Cuza de la Noaptea Tarziu s-a vazut nevoit sa faca o schimbare drastica de look, chiar inainte de cea de-a saptea gala a transforming show-ului de la Antena 1. Dupa ce s-a amuzat cu tot felul de personaje, ruleta i-a adus de aceasta data primul personaj feminin, asa ca momentul renuntarii la barba a fost unul inevitabil, spre disperarea artistului. Inca de la finalul editiei trecute, la momentul ruletei, Cuza a facut o promisiune: „Pentru Ilona si Ristei, dar in special pentru Ilona, imi dau barba jos! Eu o sa fiu Anda Adam!”, aducand in discutie glumele lor de la canapea din sezonul trecut.…