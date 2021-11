Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții din Asia Express sunt puși in fața a fel și fel de situații neplacute in competiție, iar odata ajunși in Georgia, aventura de pe Drumul Imparaților devine din ce in ce mai grea. Mihai Petre a fost pus intr-o situație neplacuta in momentul in care el, alaturi de soția lui, Elwira, se aflau…

- In ediția 23 a sezonului 4 din Asia Express, Mihai Petre a avut parte de un conflict neașteptat cu un șofer care a reacționat nervos la autostop. Concurentul nu s-a putut abține și a apelat la cateva care a surprins pe toata lumea.

- Probele pe care concurenții trebuie sa le duca la bun sfarșit pe Drumul Imparaților au devenit din ce in ce mai grele, așa ca nervii participanților sunt intinși la maxim. In acest caz se afla și Eliza și Cosmin Natanticu care, in realizarea unei probe unde trebuiau sa invețe un dans, cei doi soți s-au…

- Cursa pentru ultima șansa scoate toata dorința de caștig și toata adrenalina din concurenții de la ”Asia Express”, astfel ca unii ajung chiar sa iși puna viața in pericol. De data aceasta, cea care s-a accidentat foarte tare a fost Adriana Trandafir. Pe ”Drumul Imparaților”, actrița a cazut pe scari…

- In ”Asia Express” ai parte de cele mai frumoase momente, insa, daca cumva ghinionul este de partea ta sau neatenția și graba pun stapanire pe tine, atunci, cel mai probabil, vei da și de bucluc. Cel care a simțit acest lucru chiar pe pielea sa a fost Emi. Concurentul a avut parte de un incident foarte…

- Cuza, concurentul Asia Express care face o echipa de excepție cu Emi, colegul sau de la Noaptea Tarziu, este unul dintre cei mai indragiți concurenți din acest sezon, pe Drumul Imparaților.

- Zarug și Lorelei se numara printre cele noua echipe care au acceptat provocarea Asia Express- Drumul Imparaților. Cei doi au atras din prima clipa atenția concurenților, insa foarte puțini știu care este numele intreg al lui Zarug.

- Cursa pentru imunitate este un apriga pentru concurenții sezonului 4 Asia Express. Competiția a determinat cele noua echipe sa mearga mai departe pana la destinația finalaa primei aventuri, insa accidentarile nu au lipsit nici ele.