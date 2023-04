Stiri pe aceeasi tema

- Buna Vestire este una dintre cele mai importante sarbatori creștine din luna martie. Este celebrata in fiecare an pe data de 25 martie, in amintirea momentului in care Arhanghelul Gabriel a anunțat-o pe Fecioara Maria ca il va naște pe Iisus Hristos. In aceasta zi, credincioșii se roaga pentru sanatate…

- Postul Paștelui este cel mai lung post și cel mai aspru dintre cele patru posturi importante din an. Datorita acestui lucru mai este denumit și „Postul mare”. In aceasta perioada, creștinii se roaga pentru sanatate și armonie in familie. Iata rugaciunea pe care sa o rostești in Postul Paștelui. Rugaciunea…

- In acest an, Moșii de iarna sunt praznuiți pe data de 18 februarie. Pe langa tradițiile și obiceiurile pe care este bine sa le respecți in Sambata Morților, este important sa te și rogi pentru sufletele celor adormiți. Rugaciunea pe care sa o rostești de Moșii de iarna este una puternica și se spune…

- Baiatul a fost diagnosticat cu meningita meningococica și a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” din Iasi. Medicii au reusit sa-l salveze, iar acum micutul este bine.

- Un barbat din Bacau a fost condamnat la inchisoare pentru ca și-a rapit copilul ca sa iși convinga concubina sa reia relația cu el. Rudele lui au forțat-o sa dea o declarație falsa la notariat, prin care ea iși retragea plangerea penala.

- Un copil de opt luni diagnosticat cu flurona este internat la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" si se afla in afara oricarui pericol, a declarat, astazi, pentru AGERPRES, managerul unitatii medicale, Alina Belu. Potrivit acesteia, copilul a fost spitalizat pe 2 februarie pentru…

- Tragedie in stațiunea Straja. Un copil de trei ani a murit dupa ce a fost gasit inconstient in piscina interioara a unei pensiuni. Pana sa ajunga la spital a intrat de doua ori in stop cardio-respirator.

- Agresorii, in varsta de 14, respectiv 15 ani, l-au batut, iar apoi l-au impins in fața unui tren in gara din Seregno. Unul dintre cei doi era nervos pe roman fiindca schimbase mesaje cu fosta lui iubita. De asemenea, mama acestuia a declarat ca fiul ei primea deja mesaje de amenințare de cateva zile,…