Cuvînt despre multiplele crize ale României contemporane Emanciparea fara o indrumare consecventa isi arata marile neajunsuri in criza de constiinta si de identitate a actualei Romanii. Fascismul si comunismul au fost intii de toate expresia unei atari crize. Cele doua regimuri au distrus sansa de emancipare a individului, dar mai ales au profitat imens de inexistenta clasei de mijloc. Orientari fara legatura cu preocuparile rational-umane au dobindit interes si au primit acceptul majoritatii pentru a guverna. Ignorarea masei a avut drept consecinta inadaptarea la schimbarile lumii moderne. In acelasi fel ne explicam absenta criticii intelectuale si… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

