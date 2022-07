Stiri pe aceeasi tema

- Solstitiul de vara va avea loc in acest an pe 21 iunie, la ora 12:14, fiind cea mai lunga din an si marcand inceputul verii astronomice. Durata zilei va fi 15h 32m, cea a noptii fiind de numai 8h 28m. Pamantul executa atat o miscare anuala de revolutie in jurul Soarelui, cat si o miscare diurna de rotatie…

- Miercuri, SUA au cerut Chinei sa nu mai sprijine invazia rusa in Ucraina pentru a evita, astfel, sa se plaseze ”de partea gresita a istoriei”, ca reactie la convorbirea telefonica care a avut loc in aceeasi zi intre presedintii Xi Jinping si Vladimir Putin, scrie Agerpres . „Suntem ingrijorati de alinierea…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a spus omologului sau rus Vladimir Putin, in timpul unei discutii la telefon, ca toate partile ar trebui sa conlucreze pentru solutionarea crizei din Ucraina „intr-un mod responsabil”, relateaza Reuters, citand postul de televiziune de stat chinez CCTV. China a refuzat…

- Institutul de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) avertizeaza ca arsenalul nuclear mondial va crește din nou. Creșterea numarului dispozitivelor nucleare ar putea fi determinata de razboiul din Ucraina și de tensiunile politico – militare internaționale care au crescut in acest context. Noua…

- La șapte decenii dupa ce Stalin și Mao Zedong incepeau relațiile dintre cele doua țari, Republica Populara Chineza și Uniunea Sovietica, s-a schimbat complet dinamica puterii. In prezent, Xi Jinping deține puterea in relația dintre Moscova și Beijing, iar Vladimir Putin s-a transformat in vasalul liderului…

- Siluanov a declarat la o reuniune ministeriala si a bancherilor centrali din tarile BRICS, grup care este format din Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud, ca inasprirea politicilor monetare la nivel global si politica de sanctiuni fara precedent dusa de Occident creeaza riscuri de stagflatie…

- Calamarul nu seamana cu alte fructe de mare, cu o carne subțire și dura, care se poate transforma in carne frageda daca este gatita bine. Cele mai vechi bucatarii din lume au tehnici consacrate de mult timp pentru a profita la maximum de acest animal: China și Italia il prajesc de secole, dar in Grecia…