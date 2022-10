Stiri pe aceeasi tema

- La Școala Gimnaziala „George Calinescu” din Onești, elevii coordonați de prof. Lacrimioara Sabareanu au participat la activitațile de diseminare ale proiectului ,,Erasmus+„Tolerance”, derulat in Romania de Asociația „Liber la Educație, Cultura și Sport”, din București, alaturi de organizații din Africa…

- Noul spectacol produs de Centrul de Cultura „George Apostu” Bacau este rezultatul unei rezidențe artistice, desfașurata aici, in vara, sub genericul „La Est de Sud”. Acesta este și numele recentei premiere, de la Teatrul Fain din Bacau, cu piesa dramaturgului Mircea M. Ionescu, reprezentata in seara…

- Interviu cu prof. univ. dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, Departamentul pentru pregatirea personalului didactic, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacau Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? Cuvantul are valoare intemeietoare – cuvantul zidește, cuvantul zdrobește.…

- Interviu cu prof. univ. dr. Ștefan MUNTEANU, scriitor – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Pentru un emotiv, care mai si citeste, chestiunea limbajului tine de estetica si de moralitate. Altfel spus, cuvantul este ca si obrazul. Iar protectia obrazului…

- Ligia Deca este noua șefa la Educație. O premiera naționala. Doamna e primul ministru fara grade de profesor sau cercetator finalizate. Adica nu fost angajata macar o ora in ministerul pe care il va conduce? Adica nu a predat macar o ora in fața unor copii/tineri, de orice varsta ar fi ei? Adica habar…

- Interviu cu Victor MUNTEANU, scriitor – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Taina infricoșatoare este cuvantul! Nu doar cel rostit prin vorbire sau cel comunicat in limbaje diferite prin vaz, auz, pipait, gust, miros, revelație, intuiție. Intreaga existența…

- – Interviu cu Leo BUTNARU, scriitor, Republica Moldova – – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in Opera? – Cuvantul e dintre valorile supreme ale vieții și devenirii mele, esența intrupata in destin pamantesc și, care, posibil, pe o anume durata, sa prelungeasca ecoul…

- – Interviu cu Adrian MATEI, scriitor, publicist – – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Friedrich Nietzsche vorbea despre creație ca fiind „singurul suras al tragediei noastre”, iar Emil Cioran ca fiind „o salvare temporara din ghearele morții”. Deci pot…