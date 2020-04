Cuvântul de ordine în business după starea de urgență: Descurcați-vă singuri! (barometru Frames) Revenirea economica dupa perioada de shut-down generata de starea de urgența va sta exclusiv în sarcina mediului de afaceri care trebuie sa gaseasca soluții pentru repornirea business-ului, cred antreprenorii români chestionați de compania de consultanța Frames. Aproape 8 din 10 antreprenori nu au încredere în planul de susținere a economiei anunțat de autoritați. Barometrul a fost realizat în perioada 13-23 aprilie pe un esantion reprezentativ de 250 de firme din diverse domenii de activitate, de la comert, la servicii financiare, agricultura, energie, confectii,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

