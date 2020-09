Stiri pe aceeasi tema

- Lansat pe facebook, in urma cu cateva zile, Manifestul parinților impotriva „școlilor de corecție” care a avut loc luni, 14 septembrie 2020, in 24 de orașe din țara, a adunat in centrul municipiului Sfantu Gheorghe parinți alaturi de copiii lor, dar și alți locuitori ai urbei care nu sunt de acord…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Andras Nagy Robert, a facut, miercuri, un apel catre cetateni sa doneze sange, aratand ca atat institutia pe care o conduce, cat si alte unitati medicale din judet se confrunta cu o lipsa acuta de sange si componente sanguine. „Adresez o…

- Compania de salubritate TEGA S.A. a inceput curațarea albiei paraului Debren in cursul zilei de joi, 3 septembrie. Paraul Debren traverseaza o zona populata de cca. 2,7 de km din Sfantu Gheorghe, in ziua de joi, 3 septembrie compania TEGA SA a inceput curațarea acestui tronson de la podul din str.…

- La Prima Școala Romaneasca din Sfantu Gheorghe, punct muzeal aflat in subordinea Muzeului Național al Carpaților Rasariteni, va avea loc sambata, 29 august 2020, orele 11, o șezatoare literara dedicata Zilei Limbii Romane, celebrata la data de 31 august. Evenimentul este organizat de catre Centrul Ecleziastic…

- Opt spectacole au intrat in finala celei de-a cincea editii a Festivalului national de teatru DbutanT, care va avea loc in luna octombrie in organizarea Teatrului „Andrei Muresanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe si a Teatrului de Stat din Constanta. Potrivit organizatorilor, in concurs au fost inscrise un…

- Pe strada Dealului lucrarile se apropie de final, fiind deja turnat stratul de uzura, iar in perioada urmatoare vor fi create zone verzi și vor fi trasate marcajele rutiere și pentru parcari. S-a gasit o soluție si la problemele tehnice aparute in strada Sporturilor, care dusesera la suspendarea lucrarilor,…

- Subprefectul judetului Covasna, Cosmin Boricean, a fost diagnosticat cu COVID-19 si internat, joi, in Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe.Prefectul Iulian Todor a declarat ca subprefectul a facut testul deoarece prezenta simptome de raceala, iar acesta a iesit pozitiv. Iulian Todor a precizat…

- Recenta campania de colectare a sticlelor din Sfantu Gheorghe a demonstrat ca interesul locuitorilor municipiului pentru predarea acestor deșeuri este in creștere. Intr-un comunicat transmis catre redacția Mesagerul de Covasna, de reprezentanții Biroului de presa al TEGA, se menționeaza ca societate…