Cuvânt românesc la Madrid In timp ce, la noi, in Romania, se inchid, una dupa alta, nu doar pe hartie, ci chiar și online, revistele de cultura – din lipsa de fonduri, de cititori, de implicare, de cine mai știe ce – in Spania, la Madrid, apare, și inca intr-o forma grafica deosebita, o revista de literatura, pentru care mulți facatori de reviste ar fi invidioși. Se numește Cuvant romanesc, este una semestriala și este editata de Uniunea Lucian Blaga a Scriitorilor și Artiștilor Romani din Spania și editura Ego Liberum. Directorul revistei, scriitorul și jurnalistul Ovidiu Constantin Cornila, președinte, totodata, al ULBSARS,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul European de Statistica a publicat, vineri, primele date pe 2022 despre salariile minime pe economie ale țarilor Uniunii Europene. Romania are al treilea cel mai mic salariu minim (515 euro) din blocul comunitar, in timp ce Luxemburg este țara cu cel mai mare venit minim lunar (2.257 euro), potrivit…

- Dezastrul handbalului romanesc și mocirla in care s-a scufundat poarta un singur nume: Alexandru Dedu. De opt ani de cand Dedu este președintele Federației Romane de Handbal (FRH) a disparut respectul pentru cei care au facut marile performanțe, nu mai conteaza jucatorul și antrenorul ci doar arbitrii.…

- Un patron roman de firme de transport din Spania a fost arestat joi, alaturi de iubita lui și de doi dintre șoferii angajați, dupa ce impreuna au furat din coletele pe care le transportau pentru Amazon, relateaza La Cronica , cotidian online regional editat la Guadalajara. Agenții Poliției Naționale…

- Numarul de e-rezidenți din Estonia a crescut cu peste 12.000 in 2021, o cifra comparabila cu numarul de nașteri care au avut loc anul trecut la nivel național in țara baltica, noteaza presa estoniana . Majoritatea noilor veniți in comunitatea e-rezidenților provin din Rusia, Spania și Germania, transmite…

- Infecțiile cu COVID-19 la nivel mondial și din SUA au atins un nivel record in ultimele șapte zile, au aratat miercuri datele Reuters, in timp ce noua varianta Omicron a scapat de sub control. Numarul de infecții cu COVID-19 a atins un nivel record in ultimele șapte zile in Statele Unite și la nivel…

- Companiile Orange și Vodafone au discutat, de la jumatatea anului 2020 si pana la inceputul lui 2021, despre o posibila fuziune pe baza de egalitate, care ar fi dus la apariția celui mai mare operator de telecomunicații din Europa, dar proiectul a fost abandonat din cauza opoziției statului francez,…

- Numarul turiștilor albanezi care și-au petrecut vacanța pe litoralul romanesc a crescut de zece ori in ultimii doi ani, cel puțin așa indica un raport al Direcției de Statistica din județul Constanța.Potrivit sursei citate, in perioada ianuarie-august 2021, peste 4000 de albanezi s-au cazat…