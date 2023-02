Cutremurul puternic din 14 februarie din România a fost urmat de 540 de replici Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs in județul Gorj in 14 februarie a avut pana acum 540 de replici. Trei dintre ele au avut magnitudini peste 4, inclusiv cutremurul cu magnitudinea de 4,3 inregistrat pe 17 februarie la ora 11:11. Institutului Național de Fizica a Pamantului (INFP) avertizeaza ca activitatea seismica va mai dura aproximativ o luna și ca nu sunt excluse și alte replici pu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

