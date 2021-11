Stiri pe aceeasi tema

- Douasprezece persoane au fost ranite duminica in urma cutremurului puternic cu magnitudinea de 7,5 care a lovit duminica nordul Peru, au anuntat autoritatile sanitare locale, transmite luni dpa. Foto: (c) INTERACTIVA RADIO TV/via REUTERS Seismul a lovit la circa 98 de…

- In timp ce echipajul de poliție rutiera din cadrul SR patrula pe DN 2, la ieșirea din municipiul Suceava, a sesizat ca pe banda de accelerare catre DN 2 de pe VO2P a avut loc un accident de circulație soldat cu pagube materiale. S-a constatat ca la data de 15.10.2021, in jurul orei 19:20, un […] The…

- Cutremur puternic cu magnitudinea 6. Bilanț provizoriu: 3 morți și 60 raniți Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a lovit localitate Luxian, orasul Luzhou, provincia Sichuan, sud-vestul Chinei, la ora 4:33 (ora locala), in aceasta dimineata. Cutremurul a lovit la primele ore ale dimineții, iar epiccentrul…

- ACCIDENT cu pagube materiale la Aiud: Un șofer BEAT a lovit un autoturism oprit. Ce alcoolemie avea ACCIDENT cu pagube materiale la Aiud: Un șofer BEAT a lovit un autoturism oprit. Ce alcoolemie avea Un accident cu pagube materiale a avut loc, duminica, in jurul orei 07.00, pe strada Iuliu Maniu din…

- Cel putin o persoana a murit si au fost inregistrate pagube materiale in urma unui puternic seism care a avut loc marti noapte in sud-estul Mexicului, in apropiere de Acapulco, au anuntat autoritatile, citeaza Reuters.

- ACCIDENT rutier la Abrud: Un tanar de 20 de ani din Ciuruleasa, MORT DE BEAT la volan, a lovit un alt autoturism. Ce alcoolemie avea ACCIDENT rutier la Abrud: Un tanar de 20 de ani din Ciuruleasa, MORT DE BEAT la volan, a lovit un alt autoturism. Ce alcoolemie avea Un accident rutier cu pagube materiale…

- Ploile diluviene care s-au abatut asupra Spaniei nu au facut victime omenesti, dar au cauzat pagube materiale importante joi, dupa ce numeroase autovehicule au fost luate de viituri, iar strazile din anumite orase au fost acoperite de torente de noroi, informeaza AFP. Considerate "exceptionale"…

