Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de persoane au fost ucise și mii de persoane au fost ranite luni (6 februarie), dupa ce un cutremur major cu magnitudinea 7,8 a lovit centrul Turciei și nord-vestul Siriei, prabușind cladiri. Imagini filmate cu drona au aratat salvatorii din orașul Adana cautand printre daramaturile unei cladiri…

- Bilantul celor doua seisme violente care au lovit luni sud-estul Turciei a depasit 1.121 de morti si 7.634 de raniti, conform datelor anuntate de un reprezentant al AFAD, organismul turc pentru gestiunea catastrofelor, transmite AFP. Conform acestuia, 2.834 de imobile s-au prabusit, existand temeri…

- Cel puțin 1.500 de persoane au murit in urma unui puternic cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade care s-a produs luni dimineața, in apropiere de granița turco-siriana. Șocul puternicului cutremur care a lovit sudul Turciei și Siria vecina, provocand moartea a 1.500 de persoane in ambele țari, a fost…

- Imagini apocaliptice au aparut pe rețele sociale dupa cutremurul devastator care a lovit luni dimineața Turcia. Cladiri care se prabușesc din cauza undelor seismice, oameni panicați pe strazi, haos generalizat. Seismul a daramat cladiri și a produs victime și in Siria și Liban, unde echipele de salvare…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu un mesaj, in legatura cu cutremurul de astazi dimineața din Turcia și Siria. „Suntem alaturi de poporul Turciei care trece printr-o durere imensa”, a menționat edilul.

- Premierul Nicolae Ciuca isi exprima, intr-o postare pe Twitter, solidaritatea cu toti cei afectati de cutremurul produs luni dimineata in Turcia si exprima disponibilitatea Romaniei de a acorda ajutor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…

- Un seism cu magnitudinea 5,9 care s-a produs miercuri dimineata in nord-vestul Turciei s-a soldat cu ranirea a 35 de persoane, dintre care una se afla in stare critica, au anuntat autoritatile turce, relateaza AFP. Institutul de Geofizica din Statele Unite (USGS) a inregistrat o magnitudine a seismului…