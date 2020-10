Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare din Izmir continua și sambata cautarea supraviețuitorilor dupa puternicul seism ce a lovit Marea Egee, in timp ce bilanțul deceselor a urcat la 27, transmite Reuters.Autoritațile au spus ca 25 de oameni au murit in zona de coasta din vestul Turciei, iar doi adolescenți – o fata și…

- Un catastrofal seism, avand magnitudinea de 6,7 grade pe scara Richer (alte surse vorbesc de 7 grade) a afectat vineri vestul Turciei și insula greaca Samos. Multe cladiri prabușite, grava inundație in portul Samos, un bilanț provizoriu de 14 morți. Efecte catastrofale pe coasta Turciei. Prime informații…

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Cel putin sase persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 202 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari,…

- Cel putin sase persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 202 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Un cutremur puternic a lovit Grecia si Turcia. Oameni prinsi intre daramaturi in Izmir. Turcia anunta ca mai multe persoane si-au pierdut viata, iar 120 de persoane au fost ranite. Un cutremur puternic de suprafata, cu magnitudinea revizuita de 6,7 pe scara Richter, a lovit coasta Marii Egee a Turciei,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7 grade a avut loc in Marea Egee și a fost resimțit in Grecia și Turcia. Cutremurul a avut loc la ora locala 13:51 (ora Romaniei) la 19 kilometri nord-vest de insula elena Samos, la o adancime de 10 kilometri. Seismul a fost resimțit in mai mult orașe, inclusiv la Instanbul,…