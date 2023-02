Stiri pe aceeasi tema

- DEZASTRU in Turcia dupa cutremurul de astazi. Bilanțul victimelor a depașit 1.000 de morți și peste 10.000 de raniți Un al doilea cutremur cu magnitudinea 7,7 a avut loc luni in Turcia, la ora locala 13.23, transmite CNN Turk, iar puțin inainte de ora 13.00, un al treilea cutremur a zguduit din nou…

- Cutremurul a avut loc la 67 km nord nord-est de Kahramanmaraș, Turcia, la o adancime de 2 km, a precizat Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSCAgenția pentru dezastre turca AFAD a spus ca al doilea mare cutremur a avut o magnitudine de 7,6 și epicentrul la Kahramanmaraș. De asemenea, un seism…

- Cutremurul care a avut loc luni dimineața in Turcia și s-a resimțit in Siria și Liban nu trebuie sa ii ingrijoreze pe romani. Mai ales ca luni dimineața un seism a avut loc și in Romania. Toata lumea se intreaba acum daca cutremurele din Romania au sau nu legatura cu seismul nimicitor din Turcia? Gheorghe…

- Un seism cu magnitudinea 7,8 a lovit luni Turcia si Siria si a provocat sute de morti si raniti, au anuntat autoritatile din ambele tari, transmit agentiile AFP, DPA si Reuters. Cutremurul s-a produs la ora locala 4:17 (1:17 GMT) si a avut epicentrul in apropierea orasului turc Gaziantep, nu departe…

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…

- Un seism cu magnitudinea 5,9 care s-a produs miercuri dimineata in nord-vestul Turciei s-a soldat cu ranirea a 35 de persoane, dintre care una se afla in stare critica, au anuntat autoritatile turce, relateaza AFP. Institutul de Geofizica din Statele Unite (USGS) a inregistrat o magnitudine a seismului…