- Au trecut prin mari emoții, iar acum sunt recunoscatoare ca au reușit sa ajunga acasa, la cei dragi. Trei cadre didactice din Satu Mare, surprinse de cutremur, in Tucia, in orașul Adana, unde se aflau in cadrul unui program educațional, au ajuns cu bine acasa. Marturia uneia dintre profesoare: Hotelul…

- In aceasta dimineața, trei profesoare satmarence au ajuns in siguranța acasa. Erika Czumbil, Rebekka Irime și Holzli Iulia se aflau in orașul Adana in momentul cutremurului, reprezentand țara noastra in cadrul unui proiect educațional, „Waterguards- Erasmus”. „- Acasa! Suntem acasa!” – au fost primele…

- UPDATE – Doua aeronave de transport de tip C-130 Hercules si C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, executa luni o misiune de transport al materialelor si echipei de salvare RO-USAR, formata din personal specializat de interventie din cadrul IGSU, informeaza Ministerul Apararii Nationale.…

- Omul de afaceri Ion Țiriac (83 de ani) a devenit tot mai interesat de infrastructura sportiva din Romania. Planuiește construirea unui patinoar in Brașov, pe modelul celui din Otopeni. Ion Țiriac vrea ca orașul Brașov sa dispuna de un patinoar modern, asemanator celui inaugurat in decembrie 2016 la…

- 180 de militari NATO vor fi aduși la baza din Otopeni. Avioanele de supraveghere AWACS (Airborne Warning and Control System) vor sosi marțea viitoare la București „pentru a sprijini prezența consolidata a alianței in regiune și pentru a monitoriza activitatea militara a Rusiei”, a precizat NATO intr-o…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a scris vineri seara pe Facebook ca avioanele de supraveghere AWACS care vor ajunge saptamana viitoare in țara noastra vor sprijini sistemul NATO de alerta rapida și vor contribui ”categoric la apararea teritoriului NATO și, implicit, al Romaniei”.…

- Invidiata de mulți pentru polul economic creat in jurul municipiului Cluj – Napoca, nici macar Regiunea de dezvoltare Centru nu a scapat de dezastrul demografic. Per total, a pierdut in ultimele trei decenii echivalentul populației județului Alba. Aflandu-se in Transilvania, Regiunea Centru se intinde…