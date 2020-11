Stiri pe aceeasi tema

- Eforturile de cautare si salvare a unor eventuali supravietuitori s-au concentrat asupra a doua cladiri din orasul Izmir in vestul Turciei, in timp ce bilantul mortilor cutremurului produs vineri in Marea Egee a ajuns la 115, au anuntat miercuri autoritatile insarcinate cu gestionarea dezastrelor, potrivit…

- O mama si trei dintre copiii ei au fost salvati sambata in orasul turc Izmir de sub daramaturile unei cladiri prabusite unde fusesera prinsi timp de aproape 18 ore, in urma seismului de vineri cu magnitudinea 6,7 pe scara Richter din vestul Turciei care s-a soldat cu moartea a cel putin 25 de persoane,…