Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de persoane sunt blocate pe Muntele Rinjani de pe insula Lombok din Indonezia, care a fost afectata duminica de un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe scara Richter, scrie The Guardian potrivit News.ro . Numarul celor decedati in urma cutremurului a ajuns la 16, iar peste 67 de persoane au…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 162 au fost ranite dupa ce un cutremur a lovit insula Lombok in Indonezia, in apropierea Bali, conform oficialilor, scrie Fox News.Adancimea cutremurului, care a avut o magnitudine de 6.4 pe scara Richter, a fost de doar sapte kilometri. Cutremurul…

- O miscare telurica inregistrata duminica dimineata in Indonezia a curmat mai multe vieti si a avariat sau chiar a cauzat prabusirea mai multor cladiri. Sunt cel putin 10 decese si peste 30 de persoane ranite, potrivit site-ului CNN. Seismul a avut 6.4 grade pe Richter, iar victimele au pierit pe insula…

- Cel putin 10 persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite duminica dupa un cutremur de 6,4 grade pe insula turistica Lombok in partea de sud-est a Indoneziei, potrivit autoritatilor locale, citate de France Presse si dpa. Acest cutremur puternic a provocat scene de panica, locuitorii…

- Cel putin 10 oameni au murit si 33 au fost raniti duminica, in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4 care a lovit insula Lombok din Indonezia. Zeci de locuinte si alte cladiri au fost avariate.

- Cutremurul s-a produs cu putin timp inaintea orei locale 7:00 si a afectat in principal insula turistica Lombok situata la aproximativ 40 de kilonetri este de Bali. Mai multe cladiri au fost afectate, iar la spital au ajuns numeroase persoane ranite, conform oficialilor locali, care estimeaza nunmarul…

- Un cutremur cu magnitudine 6,4 s a produs duminica in Indonezia, in apropierea insulei Bali, provocand moartea a cel putin zece persoane, potrivit Agerpres. Cutremurul s a produs cu putin timp inaintea orei locale 7:00 si a afectat in principal insula turistica Lombok situata la aproximativ 40 de kilometri…

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia…