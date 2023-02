Cutremurul din Gorj a avut peste 540 de replici. INFP: Activitatea seismică va continua timp de o lună. Sunt posibile replici puternice Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs in județul Gorj in 14 februarie a avut pana acum peste 540 de replici. Trei dintre ele au avut magnitudini peste 4. INFP avertizeaza ca activitatea seismica va mai dura aproximativ o luna și ca nu sunt excluse și alte replici puternice. ”Din momentul producerii cutremurului cu magnitudine de […] The post Cutremurul din Gorj a avut peste 540 de replici. INFP: Activitatea seismica va continua timp de o luna. Sunt posibile replici puternice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

