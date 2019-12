​Cutremurul din Albania: Nouă persoane, arestate în legătură cu prăbușirea mai multor clădiri în urma seismului Noua persoane, suspectate de omor si abuz de putere, au fost arestate în Albania în legatura cu prabușirea mai multor cladiri în urma seismului de luna trecuta care s-a soldat cu moartea a 51 de oameni, informeaza Mediafax citând BBC News.



Doua dintre persoanele arestate dețineau hoteluri care s-au prabușit în orașul Durres, una din zonele cele mai grav afectate.



Ambele hoteluri fusesera construite în mod ilegal. Dupa caderea comunismului, în anul 1990, în Albania au început sa fie consturite tot mai multe cladiri ilegale.



Procurorii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii albanezi au emis 17 mandate de arestare, pe numele unor persoane acuzate de omor și abuz de putere, in urma cutremurului de 6,4 pe scara Richter, ce a avut loc in Albania, pe 26 noiembrie 2019 și care a produs 51 de victime.Noua dintre persoanele puse sub acuzare au fost arestate, sambata,…

- Kristi Reci, logodnica fiului premierului Albaniei, a murit in timpul cutremurului, alaturi de parintii si fratele ei. Gregor Rama, fiul sefului Executivului de la Tirana, Edil Rama, a publicat un mesaj pe contul sau de Instagram in care scrie ca "printre nenumaratele victime ale tragediei se numara…

- Dupa cutremurul puternic care a lovit Albania, marți dimineața, echipele de salvare continua operațiunile de cautare a supraviețuitorilor sub daramaturile cladirilor prabușite. Bilanțul a ajuns la 29 de morți și peste 650 de raniți, potrivit presei albaneze. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade a…

- Celmai puternic cutremur din istorie a lovit Albania marți dimineața,iar bilanțul victimelor și pagubelor naturale este infiorator.Cutremurul cu magnitudinea de 6.4 grade pe scara Richter a lovit Albania la adancimea de 20 de kilometri, marti dimineata. Seismul este cel mai puternic din ultimii 40 de…

- UPDATE. Potrivit unui bilant recent emis miercuri de Ministerul Apararii, 28 de persoane au murit, majoritatea in orasul turistic Durres de pe coasta Marii Adriatice, si in Thumane, la nord de capitala Tirana. 45 de persoane au fost salvate.

- Echipele de salvatori cautau marti printre daramaturi in speranta gasirii de supravietuitori in urma celui mai puternic seism care a lovit Albania in ultimele decenii si care a provocat 16 decese, sute de persoane fiind ranite, potrivit AFP. In urma seismului de 6,4 grade, produs la ora locala 3:54…

- Cutremurul cu magnitudinea 6,4, care a zguduit Albania marti dimineața, a lasat in urma sute de victime și pagube materiale uriașe.Mai precis, potrivit autoritaților, patru persoane s-au stins din viața, iar alte aproximativ 150 au fost ranite usor, potrivit b1.ro. Ministerul albanez al Apararii a anuntat…

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 6,3 grade s-a produs marți dimineața in Albania, la aproximativ 40 de kilometri de capitala țarii, Tirana, anunta Centrul Seismologic European – Mediteranean (CSEM).Citește și: Și daca am avut cel mai mare blat din istoria prezidențialelor?/OPINIE…