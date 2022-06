Cutremurul din Afganistan duce la săpat groapă după groapă Chelului tichie de margaritare ii lipsește. Și Afganistanului un cutremur. Care, ca sa nu fie lipsa la apel, a venit. Miercuri. Devastator. De 5,9 grade pe Richer. Peste 1.000 de morți și peste 1.500 de raniți s-au scos pana acum de sub daramaturi. Din pacate, bilanțul nu este unul incheiat. Cautarile de victime continua. „Oamenii sapa o groapa dupa alta”, a declarat Mohammad Amin Huzaifa, șeful Departamentului de Informare și Cultura din provincia Paktika, cea mai afectata de cutremur. Seismul a venit, din nefericire, pe fondul unor alunecari de teren provocate de ploi abundente, fapt care, acum,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

