Cutremurul din 3 noiembrie a fost seism sau test nuclear?

In țara noastra a avut loc, dis-de-dimineața, un cutremur resimțit in mai multe județe . Mulți spun ca a fost un seism atipic in Romania, venit cu puțin inainte de ora 7 dimineața. Intre timp existau informații ca Putin ar pregati un test nuclear in Marea Neagra, centrala nucleara Zaporojie din Ucraina a fost deconectata, iar Coreea de Nord a lansat o racheta periculoasa! Astfel ca a inceput sa circule și teoria: cutremur sau test nuclear? Un cutremur cu magnitudinea 5,5 grade pe scara Richter a avut loc azi dimineața, la ora 6.50, in zona seismica Vrancea. Seismul – cel mai puternic din ultimii…