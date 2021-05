Cutremurul cu magnitudinea de 6,1 din Yunnan a dus la moartea unei persoane şi dispariția altor trei Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte trei sunt date disparute in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 care s-a produs vineri in provincia Yunnan, in sud-vestul Chinei, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza AFP. Cutremurul a avut loc la ora locala 21:48 (13:48 GMT), epicentrul fiind localizat in apropierea orasului Dali, o destinatie turistica populara, la o adancime de 10 kilometri, a adaugat USGS. Un sofer de camion a murit dupa ce a fost lovit in urma caderii unei stanci, au precizat autoritatile locale, adaugand ca alte trei persoane au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

