- Lava vulcanului de pe insula La Palma a ajuns in Oceanul Atlantic. Din imaginile surprinse de martori se vede cum deasupra apei s-a creat un nor de aburi si fum.Intre timp, lava continua sa distruga tot ce ii sta in cale. Printre cladirile facute scrum este si o biserica.

- O biserica de pe insula spaniola La Palma s-a prabușit ca un castel de nisip din cauza scurgerilor de lava provocate de eruperea vulcanului Cumbre Vieja, relateaza Euronews.Imaginile dramatice au surprins fumul dens care a cuprins turnul bisericii înainte de prabușirea în doar câteva…

- Norul toxic, aruncat in atmosfera de eruptia vulcanului din insula spaniola La Palma, a ajuns inclusiv in Romania și Republica Moldova. Cel puțin așa arata datele furnizate de sateliți, care indica nivel moderat de poluare cu sulf in țara noastra. Contactata de știri.md, Marina Lungu, șef direcție…

- Eruptia vulcanului de pe insula spaniola La Palma, continua de aproape o saptamana si nu da niciun semn ca s-ar apropia de sfarsit. Dimpotriva, o parte din crater s-a prabusit sub propria sa greutate.

- Rauri de lava s-au scurs in cursul noptii pe versantii vulcanului de pe insula spaniola La Palma, iar aeroportul local a fost inchis dupa ce eruptia s-a intensificat si a intrat in cea mai exploziva faza de pana in prezent, informeaza Reuters sambata. Vulcanul Cumbre Vieja, situat pe mica…

- Autoritatile din insula spaniola La Palma au ordonat evacuarea oraselor Tajuya, Tacande de Abajo si partea din Tacande de Arriba care nu fusese deja evacuata din cauza unei eruptii vulcanice, au declarat vineri serviciile de urgenta, relateaza Reuters.

- Autoritatile au ordonat initial locuitorilor acestor orase sa ramana in case, dar s-a recurs la evacuare din cauza intensificarii activitatii vulcanice, potrivit Reuters. Pompierii din La Palma au primit ordin sa se retraga din orasul Todoque din cauza intensificarii exploziilor vulcanice, potrivit…

- Autoritațile au evacuat aproximativ 5.000 de oameni din localitați situate pe insula spaniola La Palma. Lava aruncata de un vulcan in erupție se raspandește. Lava inalta de 15 metri „a inghițit” deja 20 de case in satul El Paso și parți din drumuri, scrie Reuters, informeaza Mediafax.…