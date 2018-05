Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe case situate pe Insula Mare (Big Island) din Hawaii au suferit pagube, sambata, dupa intetirea activitatii vulcanului Kilauea. Lava a ajuns in zonele rezidentiale, iar aproape doua mii de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele, au anuntat autoritatile.

- Un seism cu magnitudinea de 6,9 pe scara Richter a zguduit vineri zona vulcanului Kilauea din Hawaii, care a erupt joi. Aproximativ 1.700 de oameni care puteau fi afectați de explozia vulcanului au fost evacuați.

- Cel putin 95 de persoane au murit si peste 160 au fost ranite in urma unor puternice furtuni de nisip produse in ultimele doua zile in nordul Indiei, informeaza BBC News Online. Furtunile de nisip au lovit statele Rajasthan si Uttar Pradesh, situate in nordul Indiei, distrugand zeci de locuinte si lasand…

- Stare de urgenta in statul american Hawaii din cauza inundatiilor de proportii si alunecarilor de teren. Peste 200 de oameni, printre care si 40 de turisti, au fost evacuati cu ajutorul barcilor si elicopterelor.Mai multe case, dar si cateva sosele sunt complet acoperite de ape.

- S-au casatorit in Maui, Hawaii, in cadrul unui resort luxos, iar acum, opt ani mai tarziu, Megan Fox și soțul ei, Brian Austin Green continua sa fie fericiți, dovada fiind imaginile surprinse de curand, in timp ce se bucurau de momentele petrecute la plaja.