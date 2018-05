Stiri pe aceeasi tema

- Oficialitatile din Hawaii au inceput sa evacueze zone mari de pe insula, in urma activitatii vulcanice si a unei serii de cutremure, care pun in pericol viata a mii de locuitori si distrug casele si infrastructura rutiera, relateaza CNN.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs joi in largul insulei Mindanao din sudul Filipine, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale imediate in urma seismului care s-a produs la o adancime de 61 kilometri,…