Una dintre cel mai mari frici ale omenirii este cea de cutremure. Astfel, oamenii de știința au o veste buna in acest sens. Descoperirea ar reduce numarul victimelor seismelor la minim. Cutremurele mari, anunțate cu 2 ore inainte de a se produce. Care este progresul specialiștilor. Cutremurele mari ar putea fi anunțate cu 2 ore

Sursa articol si foto: playtech.ro

