Cutremure violente în toată lumea. Pămânul s-a cutremurat şi în Vrancea Val de cutremure in lume. Un cutremur cu magnitudinea de 6.3 pe scara Richter și a avut loc mai exact in zona Chiapas din Mexic, conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite. Nu au fost raportate pagube imediate sau persoane ranite in urma cutremurului care, potrivit USGS, s-a produs la o adancime de 26 de kilometri si la o distanta de circa 120 de kilometri vest de regiunea Suchiate, din satul Chiapas. Anterior, Centrul Seismologic Euro-Mediteranean a estimat magnitudinea seismului la 6,2. Mexicul nu este strain de cutremure mari. Mii de oameni și-au pierdut viața… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

