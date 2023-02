Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul persoanelor decedate in urma cutremurului din Turcia si Siria a trecut de 28.000. Cifra risca sa se dubleze, a avertizat secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare si coordonator al ajutorului de urgenta, Martin Griffiths.

- UPDATE, 12 feb ora 5:30 – Bilantul persoanelor decedate in urma cutremurului din Turcia si Siria, care duminica dimineata depasea 28.000, risca cel putin sa se dubleze, a avertizat secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare si coordonator al ajutorului de urgenta, Martin Griffiths, informeaza…

- Bilantul persoanelor decedate in urma cutremurului din Turcia si Siria, care duminica dimineata depasea 28.000, risca cel putin sa se dubleze, a avertizat secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare si coordonator al ajutorului de urgenta, Martin Griffiths, informeaza duminica AFP.

- Bilanțul seismelor care au lovit Turcia și nordul Siriei a ajuns joi la circa 20.000 morți (peste 14.000 in Turcia, plus peste 3.500 in Siria) și peste 53.000 de raniți, in timp ce echipele de salvare cauta inca in ruine eventuali supraviețuitori. Mai mulți oficiali și surse medicale spun ca sunt totuși…

- Cele 72 de ore critice pentru gasirea supraviețuitorilor cutremurelor din Turcia aproape ca s-au scurs. Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 8.000 si creste de la o ora la alta.

- Sunt peste 5.000 de morti, mii de raniti, in timp ce un numar necunoscut de persoane au ramas blocate sub daramaturi, dupa ce mii de cladiri s-au prabusit in Turcia si Siria, in urma celui mai puternic seism care s-a inregistrat, luni, in regiune dupa mai bine de un secol. Operatiunile de salvare se…

- Bilanțul persoanelor decedate in cutremurul care a lovit Turcia, luni dimineața, ar putea ajunge pana la 10.000, a anunțat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), citat de CNN. Cutremurul a avut magnitudinea 7,8 și s-a produs in zona de granița cu Siria, a fost urmat de zeci de replici puternice.…

- Premierul Romaniei a transmis un mesaj de susține pentru familiile victimelor si la toti cei raniti sau afectati de devastatorul cutremur din Turcia. Premierul Nicolae Ciuca isi exprima, intr-o postare pe Twitter, solidaritatea cu toti cei afectati de cutremurul produs luni dimineata in Turcia si exprima…