- Bilantul persoanelor decedate in urma cutremurului din Turcia si Siria, care duminica dimineata depasea 28.000, risca cel putin sa se dubleze, a avertizat secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare si coordonator al ajutorului de urgenta, Martin Griffiths, informeaza duminica AFP.

- Bilantul cutremurului devastator care a lovit Turcia si Siria se ridica acum la cel putin 20.451 de morti, potrivit autoritatilor, ceea ce-l face, din acest punct de vedere, un dezastru mai grav decat cel din 2011 din Japonia, relateaza CNN. In Turcia, bilantul victimelor a crescut la 17.134 de morti,…

- Bilantul cutremurului devastator care a lovit Turcia si Siria se ridica acum la cel putin 12.049 de morti, inclusiv cetateni straini, potrivit autoritatilor. Printre decedati sunt si cetateni straini, informeaza news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Creste bilantul cutremurului de acum doua zile din sud-estul Turciei si din nordul Siriei. Cele mai noi date indica peste 11.200 de morti, dintre care aproape 8.600 numai in Turcia. Numarul victimelor a fost anuntat chiar de presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, care a mers, astazi, in orasul Kahramanmaras,…

- Supraviețuitorii au plans, au așteptat vești și au cautat cadavrele in morgi improvizate miercuri, in timp ce bilanțul cutremurului care a lovit Turcia și nordul Siriei a trecut de 11.000 de morți. Președintele Tayyip Erdogan a vizitat zona, in timp ce presiunea crește in ceea ce privește raspunsul…

- Cel putin 6.326 de persoane din Turcia si Siria au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 care a lovit luni regiunea, potrivit celor mai recente bilanturi, citate de CNN. Marti, bilantul victimelor a urcat la 4.544 de morti in Turcia, unde 10 provincii au fost afectate, potrivit Agentiei…

- Sunt peste 5.000 de morti, mii de raniti, in timp ce un numar necunoscut de persoane au ramas blocate sub daramaturi, dupa ce mii de cladiri s-au prabusit in Turcia si Siria, in urma celui mai puternic seism care s-a inregistrat, luni, in regiune dupa mai bine de un secol. Operatiunile de salvare se…

- Bilanțul persoanelor decedate in cutremurul care a lovit Turcia, luni dimineața, ar putea ajunge pana la 10.000, a anunțat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), citat de CNN. Cutremurul a avut magnitudinea 7,8 și s-a produs in zona de granița cu Siria, a fost urmat de zeci de replici puternice.…