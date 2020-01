Cutremure mari în Japonia şi Iran Un cutremur moderat, cu magnitudinea mb de 5,1 grade, s-a produs si in ziua de luni, 27 ianuarie, in Sud-Vestul Iranului.



Sursa foto: EMSC



Seismul a avut loc la ora 13h28min UTC (ora locala 16h58min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul seismului a fost localizat in Sud-Vestul Iranului, la Vest de orasul Shiraz.

Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea mb de 5,1 grade.

Seismul a fost resimtit in partea sud-vestica a Iranului, dar nu au fost raportate pagube. Zona epicentrala este una slab… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,7 grade, s-a produs in ziua de vineri, 24 ianuarie, in Tadjikistan. Sursa foto: EMSCSeismul a avut loc la ora 7h09min UTC (ora locala 12h09min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul…

- Trei cutremure cu magnitudinea de 2,4, 3 și 2,8 grade pe scara Richter s-au produs in noaptea de joi spre vineri, in Brașov și Vrancea.Primul seismul s-a produs la adancimea de 5 kilometri, la ora 00:01:37 (ora locala a Romaniei) in Brașov. Cutremurul a avut magnitudinea de 2.4 și a avut loc…

- Trei cutremure cu magnitudinea de 2,4, 3 și 2,8 grade pe scara Richter s-au produs in noaptea de joi spre vineri, in Brașov și Vrancea. Primul seismul s-a produs la adancimea de 5 kilometri, la ora 00:01:37 (ora locala a Romaniei) in Brașov. Cutremurul a avut magnitudinea de 2.4 și a avut loc langa…

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 6 grade s-a produs marți dimineața in largul coastelor statului Chile, la aproximativ 27 de kilometri de orașul Arican.Cutremurul a avut loc la ora locala 04:46 (ora Moldovei, 10:46), in vestul statului Chile, la adancimea de 45 de kilometri.

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 6,4 grade s-a produs marti dimineata in Albania, la aproximativ 40 de kilometri de capitala tarii, Tirana, anunta Centrul Seismologic European – Mediteranean (CSEM). O replica a seismului s-a inregistrat la ora locala 6:08, (ora Romaniei, 7:08), inregistrand o…

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 6,4 grade s-a produs marti dimineata in Albania, la aproximativ 40 de kilometri de capitala tarii, Tirana, anunta Centrul Seismologic European – Mediteranean (CSEM). O replica a seismului s-a inregistrat la ora locala 6:08, (ora Romaniei, 7:08), inregistrand o…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs, vineri dupa-amiaza, in județul Buzau, la o adancime de 142 de kilometri, anunța MEDIAFAX.Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața, in Vrancea. Seismul a fost urmat de altul, de 2,8 grade, in Banat, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul de 2,6 grade pe scara Richter din Vrancea s-a produs la adancimea de 98…