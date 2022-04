Cutremure în zona Vrancea, nu sunt raportate victime Doua cutremure s-au produs luni dimineata, la un interval de o ora si jumatate, in zona Vrancea, fara a produce victime sau pagube materiale. Primul cutremur a avut loc la ora 4:21, la oa dancime de 22 de kilometri si a avut magnitudinea 3. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 80km V de Braila, 83km V de Galati, 92km NE de Ploiesti, 110km E de Brasov, 126km S de Bacau, 130km NE de Bucuresti, 178km E de Pitesti, 190km NV de Constanta, 192km NE de Ruse, 198km S de Iasi. Cel de-al doilea seism s-a produs la 5:56, la adancimea de 128 de kilometri si a avut o magnitudine de 3,6.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

