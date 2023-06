Cutremure în Vrancea și Gorj, duminică Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs duminica dupa-amiaza, la ora locala 13:01, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 94,8 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 38 km vest de Focsani, 73 km est de Sfantu-Gheorghe, 75 km nord de Buzau, 83 km Sud de Bacau, 85 km sud-vest de Barlad si 89 km est de Brasov. Tot duminica, la ora 15:45, s-a produs in Oltenia, in judetul Gorj, un cutremur slab cu magnitudinea 2,2, la adancimea de 13,2 km. Cutremurul s-a produs… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

