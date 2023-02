Cutremure in Turcia și Siria. Bilantul provizoriu al victimelor cutremurelor devastatoare care au lovit Turcia si Siria a ajuns la peste 12.000 de morti si 50.000 de raniti. Operatiunile de salvare a victimelor de sub daramaturi nu contenesc. Au trecut deja peste 50 de ore de la catastrofa si inca nu se stie cati oameni se mai afla sub cladirile prabusite. In timp ce salvatorii duc o cursa contracronometru, mii de oameni se plang de lipsa de resurse si de reactia lenta a autoritatilor. Presedintele Erdogan, care s-a deplasat azi pentru prima oara in orasul Kahramanmaras, a recunoscut ca au fost…