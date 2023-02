Stiri pe aceeasi tema

- Pana la 23 de milioane de oameni ar putea fi afectați de cutremurele masive care au ucis peste 5.000 de oameni in Turcia și Siria, a avertizat marți Organizația Mondiala a Sanatații. „Acum este o cursa contra cronometru”, a declarat șeful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, scrie Barrons care citeaza AFP.…

- Aproximativ 23 de milioane de oameni, inclusiv 1,4 milioane de copii, din Turcia și Siria sunt, probabil, afectați de cutremurele care au avut loc pe 6 februarie, estimeaza Adelheid Marschang, ofițer superior pentru situații de urgența al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), citat de The Guardian.Potrivit…

- Peste 13 milioane de persoane din Turcia au fost afectate de puternicele cutremure de pamant cu magnitudinea 7,7, respectiv 7,6, care au lovit luni regiunea de frontiera turco-siriana, potrivit estimarilor Guvernului de la Ankara, informeaza DPA. „Acest cutremur i-a afectat in mod direct pe 13,5 milioane…

- Cel puțin 360 de persoane au murit in urma dezastrului care a distrus sute de cladiri din sudul Turciei și nord-vestul Siriei. Se pare ca 237 dintre victime se afla in zonele controlate de guvern din Siria. Misiunea de cautare a victimelor este in desfașurare, astfel incat bilanțul s-ar putea modifica.…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat luni ca iarna va „pune in pericol” viețile a milioane de ucraineni, dupa seria de atacuri devastatoare ale Rusiei asupra rețelei energetice a țarii, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

