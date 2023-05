Cutremure în județul Arad Un nou cutremur cu magnitudinea 4,3 pe Richer s-a produs luni, la ora locala 22:55, in Banat, judetul Arad, la aproximativ doua ore dupa seismul de 4,9 care a avut loc in aceeasi zona, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut intensitate V si s-a inregistrat la o adancime de 9 kilometri in apropierea urmatoarelor orase: 23 km sud-est de Arad, 48 km nord-est de Timisoara, 75 km sud-est de Bekescsaba si 91 km nord de Resita. Potrivit INCDFP, luni, la ora locala 20:46, a avut loc in judetul Arad un seism cu… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

- „In ziua de 22.05.2023, 22:55:26 (ora Romaniei), s-a produs in CRISANA, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.3, la adancimea de 10 km.Cutremurul s-a produs la 22km SE de Arad, 46km NE de Timisoara, 75km SE de Bekescsaba, 91km N de Resita”, anunța INFP.

