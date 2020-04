Cutremurător! Vedeta a fost diagnosticată cu cancer. Dezvăluiri în lacrimi: "Şi mama are. Îmi este foarte frică" Vedeta este de-a dreptul ingrozita de ce i s-ar putea intampla, mai ales ca și mama ei sufera de cancer. Medicii au programat operația de urgența, luni dimineața. „Sunt bolnava. Nu voiam sa cred cand mi s-a spus chestia asta, ca am tumora la gat. Chestia este ca și mama mea are cancer. I-am zis mamei mele ca daca așa mi-a fost dat de la Dumnezeu, nu am ce sa fac. Am facut biopsia azi dimineața. Am și infecție din cauza salivei care se duce in alta parte a gatului și luni o sa intru in operație. Mi-au spus și doctorii ca acolo unde am eu tumora este foarte periculos. Imi este… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Acea teroare instituita de fostul manager, care nu voia sa discute cu nimeni, iar deciziile lui erau litera de lege, a inceput sa se destrame. Iar angajatii, au inceput sa vorbesca. Unora dintre ei chiar le-a trecut glontul pe la ureche, s-au infestat si au fost la un pas de moarte. Si, ceea ce este…

- Directorul postului de radio Vocea Evangheliei din Suceava, Daniel Grigoriciuc, care a fost in stare grava la Iași, intubat, in urma complicațiilor survenite din cauza COVID-19, a ieșit din perioada critica si a povestit prin ce a trecut.Daniel Grigoriciuc, 47 de ani, a fost mutat intr-un salon normal…

- In aceste momente medicii fac tot posibilul pentru a o mentine in viata pe pacienta. Aceasta a intrat in stop cardio-respirator. E vorba de o pacienta din Suceava diagnosticata pozitiv cu coronavirus. Femeia, care are și probleme cu inima, a calatorit in Dubai și a fost testata inițial, testul fiind…

- Anamaria Prodan vorbeste intr-unul dintre episoade despre un moment foarte dureros din viata ei, și anume pierderea unei sarcini in luna a șasea. "Puteam sa mai am inca un copil, dar am pierdut sarcina spre luna a sasea. A fost pur si simplu o intrerupere de sarcina, asa, spontana. Am considerat…

- Roxen va reprezenta Romania la Eurovision 2020 cu piesa „Alcohol You”. Artista a fost aleasa in urma unui parteneriat intre postul public de televiziune și casa de discuri Global Records. Duminica, 1 martie, publicul și juriul au ales și piesa cu care Roxen se va prezenta pe scena de la Rotterdam.Cine…

- Autopsia lui Michael Jackson a dezvaluit detalii privind starea cântaretului la momentul mortii, arata tabloidul Daily Mirror, citat de Mediafax. Vedeta avea tatuaje cosmetice la buze si la sprâncene si nu mai avea aproape deloc par pe cap. El avea un tatuaj bizar pe frunte, conceput astfel…

- Roxen, care este cea mai cunoscuta dintre cei trei finalisti, s-a facut remarcata in industria muzicala datorita colaborarii cu producatorul Sickotoy pentru piesa „You Don’t Love Me“ (2019).Aceasta melodie a ajuns rapid in topurile din tara, dar si la radiourile din strainatate, in tari precum Franta,…

- Tarile UE trebuie sa ajunga la un acord rapid cu privire la urmatorul buget al blocului, dupa pierderea Marii Britanii si a contributiei sale financiare ridicate, au convenit 15 state membre sâmbata, în Portugalia. Grupul "Prietenii Coeziunii" format din 17 tari estice si mediteraneene,…