Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie intr-o familie din Dolj! Trei persoane s-au intoxicat dupa ce in casa s-a dat cu substanța impotriva puricilor. Un baiat in varsta de 11 ani a murit in ambulanța, iar mama și sora lui au ajuns la spital.

- O femeie de 39 de ani a murit si alte patru persoane, intre care un copil, au fost ranite, sambata seara, dupa ce un autoturism si un TIR fara incarcatura s-au ciocnit, pe DN 72, in judetul Prahova, relateaza News.ro.Accidentul rutier s-a produs pe DN 72, in Bratasanca.„La fata locului s-au deplasat…

- Inca o tragedie a provocat o durere greu de imaginat in sufletul unei familii din București. Fabian s-a stins din viața la o varsta frageda, dupa o lunga lupta cu cancerul. Familia lui ete impietrita de durere, dupa un an intreg in care tot ce au sperat a fost sa se vindece de boala crunta. Veștile…

- Un copil de opt ani a murit intoxicat cu fum in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc din Ploiesti. Flacarile ar fi pornit de la o candela lasata nesupravegheata, scrie News.ro. Incendiul a izbucnit intr-un apartament din municipiul Ploiesti, situat intr-un bloc de pe strada…

- Un copil in varsta de opt ani a murit miercuri dimineata intr-un incendiu izbucnit intr-un bloc din municipiul Ploiesti. Potrivit primelor informatii, el era singur acasa, tatal sau fiind plecat la biserica.

- Un incendiu a izbucnit sambata, 13 aprilie, la un bloc cu opt etaje de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, din București, in urma caruia au murit doua persoane. Prima data a fost anunțat decesul unui barbat de aproximativ 50 de ani, apoi decesul unei femei careia i se facusera manevre de resuscitare.UPDATE…

- Un medic de 59 de ani de la Institutul pentru Boli Cardiovasculare CC Iliescu de pe șoseaua Fundeni din București a fost gasit mort, vineri, 12 aprilie, in unitatea sanitara, relateaza agenția News.ro.Barbatul, care se afla la serviciu, a fost gasit inconstient de colegi. In pofida eforturilor, medicul…

- Noi informații in cazul Sarei, adolescenta in varsta de 15 ani care a murit dupa ce a cazut de la etajul al 8 al unui bloc din Brașov. Apropiații fetei spun ca ea nu ar fi consumat niciodata alcool.