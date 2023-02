Cutremurător! Tânăr de 18 ani înjunghiat de propria mamă. Ce decizie au luat polițiștii în cazul femeii Un caz de violența in familie scoate la iveala amanunte de-a dreptul cutremuratoare. O femeie de 41 de ani a fost reținuta de catre polițiștii din Salaj. E acuzata ca și-a injunghiat fiul, un baiat in varsta de 18 ani. Nu e clar ce anume ar fi facut-o pe mama sa recurga la un astfel […] The post Cutremurator! Tanar de 18 ani injunghiat de propria mama. Ce decizie au luat polițiștii in cazul femeii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 29 de ani a fost talharita in propria locuinta de un tanar de 24 de ani, cunoscut pe internet, care, sub amenintarea unui cutit, i-a furat 3.000 de lei, un telefon mobil si o bratara din aur, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres."La data…

- Doi dintre politistii implicati in cazul femeii sechestrate de iubitul ei in portbagajul masinii au facut marturisiri cutremuratoare. Operatorul 112 care a vorbit cu tanara povesteste ca a auzit cele mai ravasitoare cuvinte, iar agentul de poliție care a gasit victima a spus ca intreaga scena parea…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Din cercetari, s-a stabilit ca…

- Poliția britanica face apel la un nou potențial martor-cheie sa se prezinte pentru a da eventuale detalii in cazul femeii care a disparut acum 6 zile, in timp ce iși plimba cainele. Polițiștii au gasit telefonul Nicolei Bulley pe o banca, conectat inca la o videoconferința de lucru, dar nu au nicio…

- Politistii din orasul Bolintin Vale au intervenit, marti, in cazul unui tanar de 20 de ani care a fost lovit cu un cutit in zona capului si agresat cu pumnii si picioarele de catre doi minori cu care avusese, in prealabil, un conflict online. In cazul celor doi minori, in varsta de 15 si 16 ani,…