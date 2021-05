Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul locuiește impreuna cu parinții și cei doi frați ai sai. Scandalul a pornit dupa ce copilul a ars o rezistența de la reșou, iar ca pedeapsa tatal sau a luat o scandura și a inceput sa il loveasca.Copilul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie, acolo unde a primit ingrijiri și a ramas internat…

- La data 20 aprilie 2021, polițiștii din Campeni au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 46 de ani, din Campeni, care este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de violența in familie. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in seara zilei de 16 aprilie, in timp ce se afla…

- ”In cursul zilei de 26 martie, politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, efectueaza 2 perchezitii domiciliare, in 2 locatii din municipiul Bucuresti, dintre care una este la sediul unei persoane juridice,…

- Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Valcea a fost condamnat la un an și doua luni de inchisoare cu suspendare pentru divulgarea informațiilor secrete de serviciu, respectiv pentru favorizarea faptuitorului. Polițistul, care și-a recunoscut faptele, continua sa lucreze in sistem.In…

- Pe 28 februarie, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de loviri sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, și au reținut un barbat de 25 de ani, din Pitești. Din cercetari s-a stabilit…

- O femeie din orasul Targu Frumos a fost gasita, azi dimineața, in stare grava dupa ce a fost batuta si injunghiata de sot. Agresorul femeii este sotul acesteia, un barbat de 53 de ani, care a fost gasit spanzurat. In acest caz a fost demarata o ancheta de catre politisti si procurori. Coordonatorul…

- Barbatul care și-a batut violent fiul de 7 ani cu o bucata de lemn a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit News.ro. Incidentul s-a produs pentru ca cel mic avea dificultati in a-si rezolva tema. Sotia si copiii barbatului au fost plasati in Centrul Social pentru Victimele Violentei…