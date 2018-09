CUTREMURĂTOR. Prezicătoarea Carmen Harra, ÎN MOARTE CLINICĂ CUTREMURATOR. Prezicatoarea Carmen Harra, IN MOARTE CLINICA Celebra prezicatoare, Carmen Harra,a povestit drama prin care a trecut in copilarie. Ea a marturisit ca a fost la un pas de moarte dupa ce a fost luata de apele Someșului. „Eram la un picnic cu tata, cu mama, cu sora mea, eram langa Somes, aveam 5 ani… Nu stiam sa inot si am alunecat si am cazut in Somes. Si m-a luat apa, curentul foarte puternic si am simtit cum ma duc, corpul meu se ducea la fund. Vedeam corpul meu cum se duce la fundul Somesului si eu ma ridicam din acest corp. Intram intr-un mic tunel de lumina unde am inceput sa… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, critica dur guvernarea PSD, acuzând ca, din cauza Executivului, nicio autoritate locala nu mai poate cheltui bani din împrumuturi în 2018 si 2019, cu excepția fondurile care cofinanteaza proiecte europene.

- Exceptie fac fondurile care cofinanteaza proiecte europene, a adaugat primarul. „Autoritatile locale nu mai pot imprumuta bani pentru ca tragerile s-au epuizat inclusiv pentru anul 2019. Ce inseamna asta? In traducere si pentru cei care cred ca noi suntem crescuti cu totii in Alexandria: inseamna ca…

- Jules Schroeder este o tanara antreprenoare cu o multime de performante in afaceri. In 2015, Jules a avut o experienta tulburatoare, care a ajutat-o sa-si traiasca apoi visul vietii ei. Jules a fost in moarte clinica, iar ceea ce a urmat i-a schimbat in totalitate viata.

- Artista celebra, internata la o clinica de psihiatrie. Cantareața a facut un anunț pe rețelele de socializare, unde a explicat ca se confrunta cu o tulburare psihica de multa vreme. Cantareața americana Michelle Williams, fosta membra a trupei Destiny’s Child , a marturisit intr-o postare pe contul…

- Moarte transmisa in direct! S-a intamplat in județul Olt, acolo unde un șofer baut a provocat un accident cumplit in care au pierit doi oameni nevinovați. Un barbat care circula regulamentar și o femeie, mama a trei copii, care se afla in mașina celui vinovat. In timp ce soțul ei, adica pasagerul care…

- Medicul D.G. (45 de ani), medic specialist la Clinica de Hematologie a IRO, a fost gasita în stop cardiac cauzat de strangulare de catre sotul ei, cei doi având împreuna un copil minor.

- Actrita americana Heather Locklear( 56 ani), una dintre vedetele serialului de televiziune “Melrose Place”, a fost a fost internata intr-o clinica de psihiatrie, dupa ce a amenințat ca se impușca. O sursa apropiata vedetei a declarat pentru publicația TMZ ca a sunat duminica la Urgența, dupa ce actrița…