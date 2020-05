Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost arestata dupa ce a impuscat doi angajati ai unui fast-food McDonald’s din Oklahoma City , dupa ce acestia i-au cerut sa paraseasca restaurantul deoarece din cauza pandemiei de Covid-19 nu este permis sa se stea inauntru, scrie CNN, conform Mediafax.Gloricia Woody a intrat in…

- Doi barbati, de 37 si 51 de ani, si o femeie au fost protagonistii unui scandal desprins parca din filme. In mediul online a aparut o filmare, in care se vede cum barbatul de 51 de ani loveste de mai multe ori cu masina personala autoturismul barbatului de 37 de ani, in care se gaseste femeia de la…

- O femeie a fost ranita marti intr-un "atac" cu cutit in plina strada, la nord-est de Tel Aviv, de catre un palestinian, care a fost apoi ranit cu focuri de arma, a indicat politia israeliana, citata de AFP."O femeie de 62 de ani a fost injunghiata la Kfar Saba", in apropiere de Cisiordania,…

- Miercuri, ora 14.12, politistii din Sighetu Marmației, au fost sesizati prin apelul de urgenta 112, de catre o femeie de 32 de ani, cu privire la faptul ca in timp ce se afla la intersecția strazilor Constructorului cu Mihai Eminescu din municipiu, un tanar i-a furat din mana telefonul mobil. In urma…

- O batrana din Brașov, izolata in casa și ramasa fara mancare sau bani, a cerut ajutor, in aceasta seara, unei femei pe care a observat-o pe strada, in fața blocului in care locuiește.Femeia a povestit, intr-o postare pe Facebook, momentul dureros in care batrana i-a cerut o paine cu promisiunea…

- Un model al propagarii pandemiei de coronavirus elaborat de Colegiul Imperial din Londra (Imperial College London ) a avut un impact profund asupra politicilor publice de cand rezultatele au fost transmise oficialilor britanici si americani, saptamana trecuta, informeaza cotidianul Financial Times.Conform…

- Un tanar de 21 de ani a fost impușcat mortal in cap, luni seara, pe o strada din Bacau. Dosarul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, transmite corespondentul...

- Doi jandarmi dambovițeni aflati in timpul liber au intervenit pentru a imobiliza un barbat care a imbrancit o femeie pe trotuar, aceasta lovindu-se de un gard din beton. Aceștia se deplasau pe Bulevardul Regele Carol I din mun. Targoviște și au observat incidentul produs in imediata vecinatate a unui…