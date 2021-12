Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Sibiu a dorit sa-si dezgroape ruda decedata de COVID-19 in urma cu un an, pentru a o putea imbraca si a-i face o slujba. Cererea a fost insa respinsa, pentru ca inmormantarea s-a facut in 2020, dupa legea de atunci, iar legislatia din prezent nu se poate aplica retroactiv, a declarat,…

- Personalul medical din sectia de Terapie intensiva a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta nu a omorat cu intentie pacientii cu COVID-19, insa exista posibilitatea ca 13 bolnavi sa fi decedat din cauza unor neglijente medicale, motiv pentru care procurorii au decis sa faca noi

- Unul dintre pacientii care au decedat in Sectia ATI Covid a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu a fost un tanar care le-a marturisit medicilor ca el are un certificat de vaccinare, dar de fapt nu s-a imunizat. Acest lucru a fost dezvaluit de coordonatoarea sectiei, medicul Ioana Codru. Intrebata…

- Noul director al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, Daniel Chelcea, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in momentul de fata, daca ar extinde capacitatea Sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) pentru pacientii cu COVID-19, ar risca sa aiba loc un incendiu ca la Constanta,…

