- Adelina și Cristi Chivu sunt de peste 12 zile in carantina din cauza pandemiei de coronavirus, care a dat peste cap Italia. Cei doi iși petrec tot timpul in apartamentul din Milano, singurele ieșiri fiind pentru aprovizionare, ieșiri care se fac cu acceptul autoritaților.Adelina Chivu a postat pe contul…

- Italia a anuntat o oarecare acalmie a pandemiei coronavirusului, dar tragediile individuale sunt extrem de dure. "Sunt vecina. Soțul meu ne-a lasat. L-au dus deja la cimitir, dar eu nu am putut sa merg, sunt tot in carantina." Este realitate cumplita a oamenilor care traiesc in carantina, in Italia.…

- Soțul femeii originare din Zalau, gasita fara suflare in urma cu o saptamana in locuința acestora din Imola, Italia, a fost eliberat vineri noaptea din inchisoarea Dozza din Bologna, procurorii stabilind in urma concluziilor preliminare ale anchetei ca acesta este nevinovat, astfel incat acuzațiile…

- Italia a extins carantina din cauza epidemiei de coronavirus la nivelul intregii tari, incepand de marti dimineata, premierul Giuseppe Conte afirmand ca oamenii vor putea calatori numai in interes de serviciu sau pentru urgente de familie, relateaza BBC.

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Italia a devenit țara europeana cu cele mai mai probleme dupa apariția coronavirusului. 10 orase din nordul Italiei, sunt in carantina, autoritatile au inchis intreprinderile, magazinele si scolile. Doi italieni au murit in urma imbolnavirii cu coronavirus și alți 45 de italiei au fost depistați…

- Acuzații grave aduse la adresa ministrului Sanatații, Victor Costache. Soțul unei paciente care a murit dupa ce a fost operata de Costache declara ca acesta a operat-o degeaba și a incasat banii fara sa clipeasca. 10 mii de euro a costat operația, care conform specialiștilor nu trebuia facuta in regim…